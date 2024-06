10 lat czekają na obwodnicę Niemiec. Dzieci już dorosły, a korki wciąż stoją

Podlubelskie Niemce z Warszawą łączy jedno: olbrzymie korki.

Przejazd przez Niemce w kierunku Lubartowa czy Lublina przypomina gehennę, a w godzinach szczytu sznur samochodów sięga daleko poza białe tablice oznaczające początek i koniec tej miejscowości.

Mieszkańcy Niemiec już wiele razy dawali wyraz swej złości na drogowców. Organizowali protesty, blokowali przejścia dla pieszych.

– W 2016 roku wspólnie ze znajomymi zorganizowaliśmy protest przeciwko odkładaniu w czasie budowy tzw. „obwodnicy Niemiec”. Złość i sprzeciw na opieszałość w wykonaniu tej inwestycji, nie raz wyciągnął mieszkańców na ulicę. Niezmiernie cieszyliśmy się z ogłoszenia przetargu w 2017 roku na wykonanie tej inwestycji. Niestety mamy już rok 2024, budowa wciąż nie ruszyła. W tym czasie moja córka, która była u mnie na rękach na proteście w 2016 roku, jest już po pierwszej komunii – mówi Kamil Rarak, mieszkaniec Niemiec, który organizował protesty kilka lat temu.

Co dzisiaj dzieje się z budową obwodnicy Niemiec – z takim pytaniem zwróciliśmy się do lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

– Realizowane są procedury zmierzające do wydania decyzji ZRID. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnił warunki realizacji inwestycji – i był to kolejny ważny krok. Natomiast obecnie prowadzone są prace nad aktualizacją dokumentacji geodezyjnej i wkrótce zostanie ona przekazana wojewodzie lubelskiemu – odpowiada Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.

A to oznacza, że budowa ruszyć po wydaniu decyzji o realizacji inwestycji drogowej, w skrócie ZRID. A tę decyzję wydaje wojewoda lubelski.

– Wojewoda lubelski jest w trakcie analizy złożonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 18 kwietnia 2023 r. wniosku oraz dokumentacji projektowej o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła Lubartów Północ (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)”. W dniu 26 kwietnia 2024 r. na inwestora został nałożony obowiązek uzupełnienia i wzajemnego skorelowania przedłożonego wniosku, mapy z proponowanym przebiegiem drogi oraz dokumentacji projektowej. Do dzisiaj inwestor nie odpowiedział na postanowienie – informuje Aneta Galek, oddziału ds. mediów i komunikacji społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Jednocześnie informuję, że wojewoda wydaje decyzję w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Wobec powyższego organ nie ma możliwości ustalenia przewidywanego terminu wydania przedmiotowej decyzji.

Te tłumaczenia nie trafiają do mieszkańców.

– Irytujące jest przedstawianie ciągle nowych powodów opóźnienia. Prowadzę działalność gospodarczą i codziennie spotykam dziesiątki klientów, od których co chwilę słyszę frustrację z powodu korków w Niemcach. Czas, który przez te lata ludzie stracili, spędzając 30-45 min dziennie w korku, jest nie do odzyskania. Dla wszystkich firm do których dostawcy, odbiorcy i pracownicy muszą przebić się przez centrum Niemiec rodzi to ogromne koszty, a nawet utratę kontrahentów. Mnie osobiście boli fakt tak zbiurokratyzowanych przepisów, gdzie od projektu do wykonania mija prawie 10 lat – dodaje Kamil Rarak.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że budowa może ruszyć jesienią.

W kwietniu wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz zapowiedział, że droga ekspresowa S19 od Lublina do Lubartowa będzie gotowa we wrześniu 2026 r.

Droga od zachodniej strony ominie Lubartów, a następnie od wschodu miejscowość Niemce. W ramach inwestycji powstanie o dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, o łącznej długości ok. 23 km.