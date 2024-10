O karetkę pogotowia walczyli od wielu wielu lat. Wreszcie jest

To dobra wiadomość dla mieszkańców Konopnicy i południowo-zachodniej części Lublina. We wtorek (15 października) w Maryninie otwarto nowy punkt wyjazdowy pogotowia ratunkowego. Dzięki temu miejscu pacjenci będą krócej czekać na pomoc.

– Przede wszystkim chodziło o skrócenie czasu dojazdu właśnie do tych okolicznych miejsc. Wiadomo jest, że przez aleję Kraśnicką jest bardzo ciężko przejechać z naszej stacji, która jest przy ulicy Weteranów. W związku z tym tutaj to miejsce spowoduje, że będziemy zdecydowanie szybciej dojeżdżać do nagłych zdarzeń – mówi Alicja Ciechan, zastępca dyrektora pogotowia ratunkowego w Lublinie.

Punkt znajduje się w pomieszczeniach Zakładu Opieki Zdrowotnej w Motyczu (SP ZOZ), w pobliżu Urzędu Gminy na wysokości stacji kolejowej Motycz.

– Otwarcie tego punktu to niezwykle ważna chwila w historii naszej gminy. O karetkę pogotowia walczyliśmy tak naprawdę od wielu wielu lat. Gmina się rozwija, jest coraz większa, i coraz więcej mieszkańców, a więc to zabezpieczenie medyczne na wyższym poziomie, szybka, profesjonalna i dostępna pomoc medyczna jest tu niezwykle ważna – mówi Mirosław Żydek, wójt gminy Konopnica – Musimy też pamiętać o tym, że mamy ważne drogi, które przebiegają przez teren naszej gminy, to jest 19 węzeł Węglin, to jest droga 747, więc ruch pojazdów jest ogromny, a w związku z tym też niestety dochodzi do częstych kolizji, wypadków z udziałem kierowców i ważne jest by pomoc przyjechała szybko.

Zespół Ratownictwa Medycznego ma do dyspozycji nowoczesny ambulans wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do udzielania pomocy. Będzie działać od godziny 7 do 19 (wprzyszłości planowane jest przekształcenie punktu w jednostkę całodobową).