Coraz częściej oszukują "na bank". 41-latka straciła wszystkie oszczędności

Do policjantów z komisariatu w Niemcach zgłosiła się 41–letnia mieszkanka powiatu lubelskiego. Niestety, pdała ofiarą oszustwa. – Zadzwoniła do niej osoba podająca się za przedstawiciela banku. Oszust powiedział, że ktoś może włamać się na jej konto. Dlatego została poproszona o szybkie działanie. Pokrzywdzona miała przekazać swoje oszczędności na rachunek techniczny. Łącznie straciła 70 tysięcy złotych. Gdy zorientowała się, że ma do czynienia z przestępcami zgłosiła się na komisariat– relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

Teraz trwa poszukiwanie sprawców. Policja apeluje o szczególną ostrożność przy dokonywaniu jakichkolwiek operacji internetowych. – Ostatnio coraz częściej obserwujemy próby wyłudzenia pieniędzy poprzez podszywanie się za pracownika banku– zaznacza Gołębiowski.