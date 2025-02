Minusowe temperatury to na pewno dobra informacja dla miłośników sportów zimowych, a szczególnie dla fanów łyżwiarstwa na świeżym powietrzu. Taką okazję mają m.in. mieszkańcy Jastkowa. Przy kościele pw. NMP Królowej Polski właśnie zaczęło działać lodowisko. Co prawda trzeba było na nie długo czekać, ponieważ strażacy z OSP Jastków przygotowali je już kilka tygodni temu, ale plusowa temperatura uniemożliwiała użytkowanie tego miejsca. Teraz gdy pojawiła się tafla lodowa, ze ślizgawki mogą korzystać wszyscy zainteresowani i to zupełnie za darmo. To już kolejny rok, kiedy proboszcz parafii ks. dr Paweł Bartoszewski i straż pożarna wspólnie podejmują taką inicjatywę. Obowiązują oczywiście zasady bezpieczeństwa.