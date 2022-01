Orszak Trzech Króli w Garbowie [zdjęcia]

W Święto Objawienia Pańskiego w Parafii Przemienienia Pańskiego w Garbowie odbył się po raz piąty uroczysty Orszak Trzech Króli. W tym dniu w kościele katolickim przywoływany jest ewangeliczny przekaz o głoszeniu prawdziwego Boga w Nowonarodzonym Jezusie.

– Inicjatywa zrodziła się w 2018 roku. To już piąty raz, gdy witamy mędrców ze Wschodu, razem z dziećmi, dorosłymi, ze wszystkimi ludźmi, którzy chcą zakosztować radości spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem – mówi ks. Mateusz Wójcik z parafii Przemienienia Pańskiego w Garbowie. - Dziewięć koni, alpaki, orkiestra dęta. Wielka radość z tego, że królowie są razem z nami - podkreśla.

W 2022 roku hasłem wydarzenia było "Dzień dziś wesoły''. Garbów sprostał wyzwaniu - To piękny dzień w naszej parafii i wszystko dzięki ks. Mateuszowi. Jesteśmy tu z rodziną, która przyjechała z daleka tylko po to by zobaczyć jak pięknie i radośnie jest u nas w Święto Trzech Króli - mówi pani Bożena, mama bliźniaczek, które własnoręcznie przygotowały korony.

Barwne stroje, konie, rozśpiewani wierni to widoczne elementy orszaku. Niewielu wie, że za murami Domu Sióstr Selezjanek mieszka 93-letnia siostra Janina, która przez ostatnie lata przygotowywała korony dla Mędrców ze Wschodu - Nie umiem obliczyć, jak długo pracowałam nad koronami dla trzech króli - śmieje się siostra Janina z zakonu sióstr salezjanek w Garbowie. - To może być około trzech lat. Chciałam też zliczyć, ile jest koralików w każdej z nich. Wyszło mi, że około tysiąca - dodaje z radością w głosie. - Teraz pracuję nad koroną królowej - podkreśla z dumą.

Podobnie jak w latach ubiegłych na gości orszaku czekały nie tylko korony, ciekawe gadżety, ale także niespodzianki dla najmłodszych i konkursy z nagrodami.