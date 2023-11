Szukasz prezentu na Mikołajki? Zajrzyj na kiermasz do twórców ludowych

Mikołajki już tuż-tuż. Fani niebanalnych pomysłów i rozwiązań na prezenty już szukają nietuzinkowych prezentów. Sala widowiskowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach zamieni się w prawdziwy tradycyjny jarmark. Pod jednym dachem zakupić będzie można prawdziwe cudeńka wykonane w 100 proc. ludzkimi rękami.

– Celem kiermaszu jest przedstawienie naszej społeczności dziedzictwa regionalnego, przekazywanie podczas warsztatów podstaw rękodzieła, a w szczególności popularyzacja sztuki ludowej – mówi Dorota Kopyść z Klubu Twórców Ludowych w Niemcach.

Odwiedzający będą mogli nabyć m.in. zróżnicowane wyroby szydełkowe, obrazy malowane wełną, rzeźby, ubranka dziecięce, różnego rodzaju biżuterię, obrazy na drewnie, makramy, świece zapachowe, frywolitkę, dziergane chusty, ozdoby świąteczne, podstawki i patery, ekologiczne produkty spożywcze , pyszne ciasta i pachnące herbaty. Wszystko unikatowe, a każdy twórca poświęcił swój czas i cząstkę siebie, by ich wyroby cieszyły oczy innych.

Wydarzenie odbywa się regularnie, najbliższa okazja by je odwiedzić to piątek 17 listopada. W godzinach od 12 do 18, na stoiskach będzie można zakupić lokalne produkty i wytwory. Kolejna taka okazja będzie 1 grudnia i tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenia – 17 grudnia.

Podczas najbliższego spotkania rękodzielnicy podzielą się także dobrem z potrzebującymi. Zbierane będą dary na akcję „Zrób szalik, czapkę dla potrzebującego”. Akcja ma na celu własnoręczne wykonanie elementu odzieży (czapki, szalika, rękawiczek, skarpet) dla podopiecznych lubelskiego Caritasu. Zebrane dary będą rozdawane podczas Wigilii Miłosierdzia organizowanej przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej.