Wyjątkowe widowisko w strojach z Historynku. Inscenizacja w niedzielę pod Lublinem

Skąd wziął się pomysł na inscenizację?

– Pomysł na inscenizację zrodził się w 2012 roku. Szukaliśmy wówczas pomysłu na zaangażowanie młodzieży oraz na edukację w zakresie lokalnej historii poza szkolną ławką. Uznaliśmy, że taka podróż w czasie, wcielenie się w postacie, które żyły dawniej, to będzie niezwykła lekcja historii. I od tamtego czasu zorganizowaliśmy sześć inscenizacji. Ta w najbliższą niedzielę będzie siódmą z kolei. Tematów dostarczają nam publikacje lokalnych towarzystw regionalnych, kroniki szkolne i ochotniczych straży pożarnych, a przede wszystkim – to co najcenniejsze – relacje świadków historii. Tak jest również w przypadku inscenizacji, która zostanie zaprezentowana w Sobieszczanach. Jej tytuł wiąże się z faktem, że mieszkali tam zarówno Polacy, jak i koloniści niemieccy oraz Żydzi.

Kiedy rozpoczęły się przygotowania do tej inscenizacji i na czym polegały?

– Inscenizacja „Na jednej ziemi. Sobieszczany 1939-1945” miała zostać przedstawiona w 2020 roku. I już wtedy powstał zarys scenariusza, wybrane zostały role. Niestety, z powodu pandemii musieliśmy odłożyć nasze plany i dopiero teraz możemy inscenizację zaprezentować. Najbardziej intensywne przygotowania trwają od lutego. To dopracowanie scen, zbieranie rekwizytów, szykowanie scenografii, nabór uczestników. Próby rozpoczęliśmy w maju.

Ile osób będzie brało udział w widowisku? Czy są to rekonstruktorzy, czy przede wszystkim mieszkańcy gminy?

– W niedzielnej inscenizacji weźmie udział ok. 120 osób, w tym członkowie naszej lokalnej Grupy Rekonstrukcji Ludności Cywilnej „Irma”, mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża i gmin sąsiednich. Wspomogą ich profesjonalne grupy rekonstrukcyjne – w roli żołnierzy niemieckich i partyzantów.

Skąd pochodzą stroje i rekwizyty?

– Stroje i rekwizyty gromadzimy od pierwszej inscenizacji w 2012 roku. Mamy takie pomieszczenie w siedzibie ośrodka, które nazywamy „Historynkiem” – tam je przechowujemy. A skąd pochodzą te rzeczy? Ze strychów, piwnic, starych skrzyń, od dziadków lub pradziadków. Przynoszą je pracownicy GOKSiR, uczestnicy inscenizacji i mieszkańcy gminy. Warto dodać, że w przypadku ubrań niezwykłe perełki można znaleźć w sklepach z używaną odzieżą. Czasami pożyczamy elementy strojów od lokalnych zespołów ludowych (buty, maciejówki, spódnice).

Gdzie dokładnie będzie można zobaczyć inscenizację? Jak tam dojechać?

– Inscenizacja „Na jednej ziemi. Sobieszczany 1939-1945” odbędzie się w Sobieszczanach, na łące nad Nędznicą, między szkołą podstawową a Niedrzwicą Kościelną. To miejsce widoczne jest z drogi krajowej nr 19, jadąc w stronę Kraśnika. Na plakacie informującym o tym wydarzeniu zamieszczona jest mapka. Postawimy również drogowskazy. Dodatkową pomocą w dotarciu do miejsca inscenizacji służyć będą strażacy z ochotniczej straży pożarnej.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Na jednej ziemi” – inscenizacja historyczna w gminie Niedrzwica Duża. Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku.