Zakład przetwarzania odpadów koło Lublina? Inwestor będzie przekonywał mieszkańców

– Pierwszy raz spotkaliśmy się z inwestorem w październiku ubiegłego roku, później zaproponowali nam wizytę studyjną, na którą pojechaliśmy – mówi Krzysztof Urbaś, wójt gminy Niemce. – Piątkowe spotkanie, które organizujemy jest po to aby mieszkańcy otrzymali informacje na temat inwestycji. Konsultacje są po to by uświadomić ludziom, ze nikt i nic im nie zagraża. Ze to przedsięwzięcie będzie z korzyścią i dla mieszkańców i dla gminy, m.in. w postaci podatków, które wpłyną. I dodaje: – Jak tak będziemy się tak wszystkiego bać to będziemy skansenem jak Białowieża.

– Nasza potencjalna inwestycja w Leonowie jest na bardzo wstępnym etapie – zaznacza Hanna Marliere, prezes spółki Green Management Group, która będzie uczestniczyć w piątkowym spotkaniu z mieszkańcami gminy Niemce. – Jesteśmy na etapie rozmów i uzgodnień z władzami gminy. Na razie mamy jedynie koncepcję ogólną przedsięwzięcia, która będzie podstawą – o ile zdecydujemy się na realizację inwestycji – opracowania technologii a także sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

„Park Recyklingu”, który miałby ewentualnie powstać na kilkunastohektarowej działce w sąsiedztwie szklarni w Leonowie miałby się składać z trzech części. – Pierwsza to PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych-red.) otwarty dla mieszkańców, bo takie jest oczekiwanie gminy – mówi Hanna Marliere. – Druga części zakładu, także otwarta dla mieszkańców, głównie uczniów i przedszkolaków – byłaby edukacyjno-komunikacyjna na wzór ogrodu społecznego – m.in. z rabatami i krzewami owocowymi. Natomiast w trzeciej części znalazłaby się instalacja przetwarzania odpadów przede wszystkim organicznych, służących do produkcji kompostów i podłoży ogrodowych.

Ponieważ inwestycja jest na wstępnym etapie na razie nie można mówić o zakładanym „strumieniu odpadów ani jakościowych ani ilościowych”.

Dlaczego firma, która ma siedzibę w Dąbrówce (województwo wielkopolskie) chce inwestować w okolicach Lublina? – Siedzibę mamy w Wielkopolsce, ale realizujemy swoje inwestycje na terenie całego kraju, m.in. w Olszynie, niedługo zaczynamy też projekt pod Warszawą – wyjaśnia Hanna Marliere. – Jeśli chodzi o recykling odpadów to Lublin jest pustynią, dlatego zainteresowaliśmy się tą właśnie tą lokalizacją. Leonów leży w pobliżu tego dużego miasta. Inwestycja taka jak nasza jest jedyną szansą dla gmin z wywiązania się ze wskaźników recyklingu, które niebawem będą musiały spełnić.

Prezes spółki zapewnia, że inwestycje, której realizuje Green Management Group są bezpieczne dla środowiska. – Pojawiające się na spotkaniach z mieszkańcami obawy i sugestie, że wraz z otwarciem zakładu pojawią się muchy, szczury i będzie śmierdziało absolutnie nie znajdują potwierdzenia w stanie rzeczywistym – zapewnia Hanna Marliere.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce i mediach społecznościowych zastała zamieszczona informacja o piątkowym spotkaniu; „W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy Niemce w sprawie przedsięwzięcia pn. „Park Recyklingu” planowanego na nieruchomości zlokalizowanej w sąsiedztwie Gospodarstwa Szklarniowego Leonów, wójt gminy Niemce umożliwił spotkanie przyszłego inwestora z osobami zainteresowanymi inwestycją (…).

Spotkanie w budynku biblioteki, przy ul. Pakowej 6 w Niemcach rozpocznie się o godz. 14.30.