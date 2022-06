Praca spawacza za granicą. Jakie są zarobki i na jakie dodatki można liczyć?

Europejski rynek pracy wciąż jest nienasycony i wiele firm zagranicznych poszukuje bardziej lub mniej doświadczonych spawaczy, oferując bardzo atrakcyjne warunki pracy. Co wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Najważniejszym jest oczywiście poziom doświadczenia zatrudnianego spawacza. Kolejna kwestia to wielkość samej firmy oraz jej kapitał. Niewielkie zakłady, które potrzebują spawaczy, nie będą mogły zaoferować swoim pracownikom takich warunków finansowych, jak potężne przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak ogromnych różnic w stawkach, aczkolwiek mogą one występować.

Ostatni ważny czynnik, który wpływa na zróżnicowanie wypłat spawaczy, to położenie firmy. Pracując w dużych miastach bądź w ich okolicy, można się spodziewać wyższych stawek. Niewielkie miejscowości zaś oferują odrobinę gorsze warunki finansowe, jednak wciąż atrakcyjne.

Warto też wiedzieć, że najłatwiej pracę znajdzie spawacz specjalizujący się w metodzie MIG/MAG lub TIG – na takich specjalistów jest największe zapotrzebowanie.

Spawacz w Niemczech

W Niemczech spawacz specjalizujący się w metodzie MIG/MAG może liczyć na podstawowe wynagrodzenie netto rzędu 2500-3000 euro miesięcznie. Spawacze TIG zarabiają średnio 2200-2500 euro netto miesięcznie.

W przypadku metody AUTOGEN część firm proponuje 15 euro netto za godzinę. Bardzo doświadczeni spawacze mogą znaleźć jednak pracę nawet za stawkę 22 euro. W wielu sytuacjach firma proponuje również bezpłatne lub stosunkowo tanie zakwaterowanie.

Część firm w Niemczech proponuje swoim pracownikom również szereg dodatków. To na przykład diety, premie za przepracowanie jakiegoś okresu w firmie czy dodatek urlopowy i świąteczny

Większość pracodawców wymaga również przynajmniej komunikatywnej znajomości języka niemieckiego, a część również prawa jazdy kategorii B.

Spawacz w Holandii

Spawacz MIG/MAG w holenderskim przedsiębiorstwie może zarobić około 2000-2500 euro netto miesięcznie. Umiejętność spawania metodą TIG daje możliwość na takie same zarobki jak w przypadku spawania metodą MIG/MAG. W Holandii poszukiwani są również spawacze metodą 111, którzy mogą liczyć na zarobki około 13-15 EUR netto za godzinę. Podobnie jak w Niemczech, najlepiej wyspecjalizowani specjaliści mogą otrzymać miesięczną pensję nawet w wysokości 3200 euro, czyli 20 euro na godzinę.

Wiele firm oferuje swoim pracownikom także zakwaterowanie oraz zapewnia darmowy dojazd do pracy. A z drugiej strony oczekują od swoich pracowników komunikatywnej znajomości języka. Jednak nie holenderskiego, a niemieckiego bądź angielskiego, co jest dużym ułatwieniem. Częstym wymogiem jest także posiadanie prawa jazdy.

Spawacz we Francji

We Francji przypadku spawaczy wykorzystujących metodę MIG/MAG w zależności od umiejętności i doświadczenia miesięczna pensja wynosi około 2400-2600 euro netto. Pracownicy bez znajomości języka francuskiego i z około 2-letnim doświadczeniem w spawaniu metodą TIG mogą oczekiwać pensji w wysokości 2000-2400 euro miesięcznie netto.

We Francji mimo wysokich stawek godzinowych, miesięczne wynagrodzenie może nie być bardzo wysokie: spowodowane jest to tym, że tygodniowa norma czasu pracy we Francji wynosi 35 godzin, a nie 40 godzin jak w większości krajów.

Część pracodawców zapewnia również darmowy dojazd do pracy, wypożyczenie samochodu służbowego lub zwrot kosztów dojazdu na podstawie kilometrówki, jeśli pracownik korzysta ze swojego samochodu.

A jak to wygląda w Skandynawii?

Tu również stawki są bardzo atrakcyjne. Standardowe stawki dla spawaczy z przynajmniej rocznym doświadczeniem w Szwecji plasują się na poziomie 15-20 euro za godzinę.

W Norwegii spawacz SAW z przynajmniej 3-letnim doświadczeniem może spodziewać się miesięcznej wypłaty nawet w granicach 36-38 tysięcy koron norweskich (3800-4100 euro). W duńskiej firmie na stanowisku spawacza 136 godzinowa stawka to około 21-22,5 euro.

Skandynawowie oczekują od potencjalnych pracowników komunikatywnej znajomości języka angielskiego, a także prawa jazdy kategorii B.

Euro netto miesięcznie

Niemcy 2200-3000

Holandia 2000-3000

Francja 2000-2600

Norwegia 3800-4100

Dania 3000-3200

Belgia 2000-2500

Austria 2000-2600

Szwajcaria 4000-4800

źródło: Europa.Jobs