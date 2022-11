Przegląd tygodnia, czyli prezydent Lublina rozwiązuje problemy kadrowe w MPK

TRANSPORT PUBLICZNY

Niedawno pisaliśmy, że jak spotkamy Pana Prezydenta w miejskim autobusie albo trolejbusie to znak, że mamy Światowy Dzień bez Samochodu. A tu nagle taka niespodzianka!

Ale że aż takie braki kadrowe w MPK?!

• • •

OBDAROWANY

Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie doszukał się w archiwach, że Stanisław Kieroński, zasłużony działacz PZPR i współczesnej lewicy, poeta, radny klubu Pana Prezydenta i wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, miał pomagać w stanie wojennym towarzyszom z SB w podsłuchiwaniu księdza, który pełnił posługę za ścianą instytucji kulturalnej zarządzanej przez Pana Radnego. A podsłuch ten był dla tajniaków niezwykle ważny, bo duchowny w chwilach wolnych od posługi miał utrzymywać intymne kontakty z niewiastą. Jak należało się spodziewać, radny Kieroński wszystkiemu stanowczo zaprzeczył. Także temu, że od bezpieki, za owocną współpracę, miał otrzymać tzw. gifty: dwa kryształowe wazony, pokojową antenę telewizyjną, zapalniczkę gazową, ozdobną kasetę i linoryt z widokiem Zamku Lubelskiego. SB z funduszu operacyjnego opłaciła również 500-złotowy mandat nałożony na Kierońskiego za złe parkowanie.

„Bosy i bogaty” to tytuł ostatniego tomiku wierszy radnego Kierońskiego

• • •

DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców Polski na koniec września 2022 roku spadła poniżej 38 milionów. – Według wstępnych danych w dniu 30 września liczba ludności Polski wyniosła ok. 37 979 tys. osób, tj. zmniejszyła się o ok. 169 tys. w stosunku do stanu sprzed roku oraz o 101 tys. w porównaniu z końcem 2021 roku – poinformował pod koniec października Główny Urząd Statystyczny.

To dlatego, że młode Polki dają w szyję

• • •

BITA ŚMIETANA

Nasze ukochane (zaraz po Jakubowicach Konińskich) miasto, czyli Kraśnik, doczekało się nowego dworca kolejowego, na którego otwarciu pojawiła się crème de la crème lubelskiego PiS (z wyjątkiem Marszałka, którego zatrzymały pilne sprawy służbowe), zachwycając się i cmokając, jakie to cacuszko wyszło dzięki tak wspaniałej władzy. – Kraśnik potrzebował nowego dworca kolejowego. Pokazaliśmy, że potrafimy skutecznie realizować nasze zapowiedzi i jesteśmy wiarygodni. Dzisiaj możemy cieszyć się, że to miejsce wypiękniało i będzie służyć mieszkańcom Kraśnika – komplementował poniekąd sam siebie poseł Sylwester Tułajew.

– Oceniam tę inwestycję jako nic specjalnego. Poprzedni dworzec był ładniejszy. Ten jest taki kartonowy, nieszczególny – wyznała z kolei Kurierowi Lubelskiemu przyglądająca się ceremonii pani Teresa.

Różnica w poglądach na estetykę dworca wynika zapewne z tego, że pani Teresa jeździ pociągami

• • •

SPORT

Radna Anna Ryfka, nocna łowczyni kotów i niedoszła bojowniczka o wolność Ukrainy, tłumaczyła koleżankom i kolegom radnym, dlaczego nie powinna stracić mandatu Pani Radnej, za to że miała wykorzystać mienie gminne do promocji swej osoby. – Nie złamałam przepisów, pomogłam lubelskiej zawodniczce i jestem z tego dumna – przekonywała radna. Wyjaśniała, że wsparła miejski klub sponsorując Dominikę Więckowską poprzez dokładanie 1000 zł do jej wynagrodzenia. – Za co byłam na meczach wymieniana jako sponsor – tłumaczyła Ryfka.

Po naszemu: dobrodziejka

• • •

KINO

Po świetnie przyjętym serialu katastroficznym „Wielka woda”, Netflix idzie za ciosem i szykuje dreszczowiec „Koszmar z Alei Racławickich”. Zapowiada się niezwykle emocjonujące kino, bo do sieci wyciekły już niektóre dialogi: „Nie wiem, kto jest projektantem tego pomnika, ale wystawiłabym go na pl. Teatralny w dybach i po prostu tyłek bym sprała”, czy „Na razie nie mamy turystów z Korei Północnej, ale myślę, że czuliby się u nas jak w domu. Jako żywo przypomina Kim Dzong Una.”. W rolach drugoplanowych wystąpią znani w Lublinie aktorzy: Zbigniew Jurkowski, Jadwiga Mach i Zbigniew Targoński.

Na razie nie znamy tylko autora tego horroru