Budżet powiatu puławskiego uchwalony. 19 milionów na drogi

(fot. Archiwum / zdjęcie ilustracyjne)

Puławscy radni powiatowi niemal jednomyślnie przyjęli uchwałę budżetową na rok 2022. Dokument nosi niewielkie zmiany w stosunku do tego, jaki w listopadzie przesłano do zaopiniowania przez RIO. Autopoprawka obniżyła planowane wydatki, podniosła dochody i zredukowała deficyt z 11,4 do 10,3 mln zł.

