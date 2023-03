Wielkanoc 2023. Już czekają na konkursowe palmy

Konkurs na wielkanocne palmy od lat cieszy się popularnością wśród mieszkańców gminy. W tym artystyczno-religijnym współzawodnictwie regularnie uczestniczą lokalne koła gospodyń, stowarzyszenia, uczniowie szkół i osoby dorosłe. W zeszłym roku pierwsze nagrody otrzymali: Barbara Łobacz, Laura Łysiak, klasa 0 A oraz KGW „HutoWianki” z Huty. Kto wygra tym razem, przekonamy się już za kilka tygodni.

Osoby zainteresowane konkursem czas na wysłanie zgłoszeń mają do 17 marca, a same palmy muszą dostarczyć do 29 marca. Jak informują urzędnicy, oceniana będzie pomysłowość, dobór i bogactwo materiałów, samodzielność, a także estetyka pracy. Palmy mają być wykonane z elementów naturalnych. Zgodnie z regulaminem to m.in. żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepina, wstążka, bibuła itp. Te zespołowe będą musiały przekroczyć metr wysokości, a indywidualne powinny zmieścić się poniżej tej wartości.

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody. Rzeczowe dla uczestników indywidualnych i finansowe dla zespołów. Ogłoszenie wyników nastąpi 2 kwietnia. Konkursowe palmy trafią do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie.