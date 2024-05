Boże Ciało (80 zdjęć). Tysiące wiernych przeszły ulicami Puław

W tym roku procesja parafii z kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej przeszła ulicą Lubelską i Gościńczyk, a następnie zeszła w dół do skrzyżowania z ul. Skowieszyńską, którą udała się w stronę Zielonej i znów Lubelskiej. Druga z procesji, którą uwieczniliśmy na zdjęciach, ta z parafii kościoła pw. św. Rodziny - przeszła ul. Grota Roweckiego, Legionu Puławskiego, rotm. Pileckiego i Saperów Kaniowskich. Pogoda dopisała, co przełożyło się na wysoką frekwencję. We wszystkich procesjach wzięły udział tysiące mieszkańców Puław. Wyznaczone trasy zabezpieczała puławska policja oraz straż miejska.