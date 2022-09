Głosuje coraz mniej puławian. Te projekty wygrały w tym roku

Zgodnie z wolą internautów, którzy wzięli udział w głosowaniu, do realizacji przeznaczono dwa duże projekty. To bezpłatna sterylizacja, kastracja i czipowanie psów i kotów należących do mieszkańców (448 głosów), a także zakup nowych zabawek na puławskie błonia - zbudowanych z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością ruchową (417 głosów). Pierwsze z wymienionych zadań ma kosztować ok. 100 tys. zł, a drugie nawet 175 tys. zł. Tym samym doposażenie placu zabaw będzie najdroższą inwestycją nowego budżetu obywatelskiego.

Na projekty małe w budżetowej puli czekało 150 tys. zł. Zgłoszono ich zaledwie 6, a ich łączna wartość to niecałe 120 tys. zł. Jedynym warunkiem zwycięstwa było zatem przekroczenie regulaminowego progu 300 głosów na projekt. Sztuka ta udała się wszystkim propozycjom.

W związku z tym w przyszłym roku zobaczymy: kolejną edycję * aerobiku i gimnastyki na błoniach pod nazwą „Trzymamy Formę” (727 głosów), * montaż rowerowej pompki na Skwerze Niepodległości (723 głosy), * wypożyczalnię gier planszowych w bibliotece (695 głosów), * wymianę czterech starych tablic ogłoszeniowych na nowe gabloty (544 głosy), * zakup pięciu donic na plac Chopina (463 głosy) oraz * bezpłatne treningi badmintona w sali gimnastycznej SP nr 10 (443 głosy).

W tym roku puławianie oddali 7 779 głosów, czyli o ponad 20 proc. mniej, niż w zeszłym. Trochę mniej było również samych projektów. W roku 2021 puławianie wybierali spośród 27 obywatelskich propozycji. Tym razem było ich 24. Danych o frekwencji jeszcze nie znamy, ale prawdopodobnie nie przekroczyła 5 proc.

Co ciekawe, biorąc pod uwagę dane z ostatniego roku, powstał profil puławian biorących udział w głosowaniach na projekty. Statystycznie najczęściej są to kobiety (63 proc.) w przedziale wiekowym 36-49 lat. Mimo że z internetu chętniej korzystają młodzi, większość głosujących to osoby powyżej 40 roku życia, a co piąta skończyła 60 lat. Dla porównania, zaledwie co dziewiąty puławianin oddający głosy mieści się w przedziale 16-25 lat.