Puławy: Kto przebuduje drogę prowadzącą na stok?

W Pałacu Lubomirskich w Lublinie miał być karnawałowy bal. Zamiast tego jest punkt zbiórki

– W ubiegłą sobotę miał się odbyć bal z Marianem Hemarem, który miał być karnawałowy i radosny. Stwierdziliśmy jednak, że w obecnej sytuacji nie ma on racji bytu. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy odwoływać cateringu i wyślemy go na granicę do Dorohuska, gdzie trafi do osób, które najbardziej tego potrzebują – mówi Łucja Frejlich z Muzeum Narodowego w Lublinie