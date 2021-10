Mieszkańcy Puław nagrodzeni za sportową aktywność

Tegoroczny konkurs „Aktywne Puławy” znów przyciągnął mieszkańców, którzy nie lubią siedzenia w domach. Zamiast połykania kolejnych odcinków ulubionych seriali wolą połykać kolejne kilometry na rowerze. To osoby, które nie stronią także od innych form aktywnego spędzania wolnego czasu. Żeby nagrodzić tych, którzy robią to najczęściej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Informacji Turystycznej od sześciu lat rozdają naklejki potwierdzające udział w organizowanych przez siebie sportowych wydarzeniach. Wystarczy udział w rowerowym rajdzie, biegach, czy wypożyczenie roweru, by dostać punkty.

W mijającym roku najwięcej z nich uzbierała Katarzyna Krasoń, która na podium stanęła razem z Mariuszem Kordulą i Dariuszem Leonarcikiem. Cała trójka w ostatnią niedzielę, podczas pikniku kończącego sezon, otrzymała upominki, a także pamiątkowe puchary i dyplomy. Organizatorzy przyznali także kilka wyróżnień. Najaktywniejsi otrzymali gratulacje od przedstawicieli lokalnych władz, w tym wiceprezydent Beaty Kozik i przewodniczącej komisji sportu Lilianny Jaworskiej. Piknik tradycyjnie zakończył wspólny grill połączony z pieczeniem ziemniaków.

Pracownicy puławskiego MOSiR-u zachęcają wszystkich puławian do udziału w kolejnej edycji „Aktywnych Puław”. Nowe książeczki plebiscytu (do umieszczania naklejek) będą dostępne już na wiosnę 2022.