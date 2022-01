Nowi policjanci w powiecie puławskim. Ma ich być więcej, gdy powstanie nowy posterunek

To najliczniejsze jednorazowe przyjęcie do puławskiej policji od co najmniej 15 lat. W ostatni piątek puławski garnizon powiększył swoje kadry o siedmioro posterunkowych. Wszyscy złożyli przysięgę obowiązującą m.in. do stania na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. W uroczystości wziął udział komendant, podinsp. Rafał Skoczylas, a także ks. dziekan, proboszcz kościoła garnizonowego, Piotr Trela.

Posterunkowych czeka teraz wyjazd do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie będą uczyli się m.in. podstaw policyjnej taktyki, strzelania i technik obezwładniania. Po ukończeniu tego obowiązkowego szkolenia, cała siódemka rozpocznie służbę w puławskiej komendzie. Swoje pierwsze doświadczenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami, nowi mundurowi będą zbierali w wydziale prewencji. Docelowo trafią do różnych wydziałów, odpowiadającym ich zainteresowaniom oraz umiejętnościom.

- Zainteresowanie pracą w naszej komendzie pozostaje wysokie. Policja to ciągle atrakcyjne, ale jednocześnie wymagające miejsce pracy. Cieszy nas to, że kandydaci, którzy się do nas zgłaszają, są bardzo dobrze przygotowani, znają języki obce, a coraz częściej legitymują się także uprawnieniami ratownika medycznego - mówi podkom. Ewa Rejn-Kozak, rzecznik puławskiej policji.

W wyniku ostatniego naboru, puławska komenda wyczerpała wszystkie wolne etaty. Nie znaczy to jednak, że nowych przyjęć już nie będzie. Te najpewniej pojawią się, gdy w powiecie puławskim otwarty zostanie nowy posterunek policji. Na jego uruchomienie najbardziej liczą samorządowcy z Żyrzyna, ale nadziei nie tracą także mieszkańcy pobliskiego Baranowa.