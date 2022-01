Puławy: Pierwszy krok w stronę renowacji kładki nad ul. Głęboką

Przemysław Czarnek ogłosił, że wraca nauka zdalna. Ale nie dla wszystkich uczniów

Uczniowie z klas 5-8 oraz ze szkół ponadpodstawowych wrócą od czwartku do nauki zdalnej. - Musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej i wprowadzeniu nauki zdalnej na okres do końca ferii zimowych - tłumaczył we wtorek Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.