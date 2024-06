Pokazali nowy raport o stanie Puław. Jak się ma stolica powiatu?

Jak wynika z raportu, na koniec 2023 roku liczba mieszkańców Puław wynosiła 45 173 osoby i był to spadek rok do roku o 665 obywateli. Niestety, demografia to nadal jeden z poważniejszych problemów Puław, o czym świadczy także spadająca liczba urodzeń wśród rodzin zameldowanych w mieście. W zeszłym roku nowych mieszkańców miasta w ten naturalny sposób pojawiło się zaledwie 249. Zgonów w tym samym czasie było ponad dwukrotnie więcej.

Dług nie daje o sobie zapomnieć

Pod względem ekonomicznym również nie jest najlepiej. Co prawda Puławy rok temu wygenerowały dość wysokie dochody - 314 mln zł, ale nie uchroniło to miejskiej kasy przed operacyjnym deficytem. Innymi słowy, wszystkie dochody bieżące (podatki, opłaty) nie wystarczyły do pokrycia bieżących potrzeb miasta. Luka ta w 2023 roku przekroczyła 1,7 mln zł, co zostało zniwelowane wolnymi środkami. Problemem pozostaje również dość wysokie zadłużenie, które pół roku temu wynosiło 154 mln zł. Jego spłata potrwa jeszcze co najmniej 15 lat.

Na inwestycje w zeszłym roku Puławy wydały niecałe 29 mln zł. Przykładowo, przebudowy doczekały się ulice Kościuszki (2,7 mln zł), Kaniowczyków (2,2 mln z) oraz droga do hospicjum (1 mln zł). Równiej jest także na 6 Sierpnia (531 tys. zł). Jednocześnie w mieście pojawiło się 7 nowych lamp ulicznych i 61 nowych miejsc postojowych.

2 miliony pasażerów

W zeszłym roku zarejestrowano 278 nowych działalności gospodarczych, w tym jedną fundację i 23 organizacje społeczne. W całym mieście funkcjonuje blisko 4,3 tysiąca firm prywatnych, z czego 29 posiadało kapitał zagraniczny. Blisko 40 firm działało w puławskim technoparku, a 126 podmiotów korzystało z dostępnego przy ul. Mościckiego tzw. wirtualnego biura. Fizycznie wynajętych było natomiast ponad 86 proc. powierzchni miejskich biurowców PPNT.

W 2023 roku autobusami MZK przejechało 2,3 mln pasażerów, którzy kupili prawie ponad 18 tysięcy biletów okresowych wartych 4,6 mln zł. Długość linii obsługiwanych przez miejskiego przewoźnika wyniosła 501 km. Puławianie chętnie zaglądali również do bibliotek, które dysponują księgozbiorem liczącym 107 tys. woluminów. W ciągu zeszłego roku liczba czytelników wzrosła z 10 do ponad 13 tysięcy osób. Miłośnicy literatury wypożyczyli prawie 265 tys. egzemplarzy, głównie książek, ale także audiobooków, ebooków i gier planszowych.

Więcej turystów

W zeszłym roku w Puławach pojawiło się również więcej turystów, o czym świadczą dane z Muzeum Czartoryskich oraz Centrum Informacji Turystycznej. Zbiory MC oglądało prawie 34 tysiące osób, a to nieco więcej niż w latach poprzednich. Z oferty CIT-u skorzystało natomiast 3,9 tysiąca gości (rok wcześniej było ich 3,2 tys.).

Puławianie oraz przyjezdni chętnie odwiedzali również obiekty sportowe. Przykładowo z nowej hali przy Lubelskiej w ciągu roku skorzystało prawie 50 tysięcy osób, ponad 48 tysięcy zanotowała pływalnia MOSiR-u, a park wodny w sezonie letnim odwiedziło blisko 44 tysiące obywateli spragnionych wody i słońca. Z kortów tenisowych skorzystało niecałe 15 tysięcy osób, a z lodowiska ponad 11 tysięcy.

Uczniów mniej

Puławska oświata z racji wspomnianej wyżej demografii musiała zredukować liczbę klas w podstawówkach ze 163 do 158. Liczba uczniów spadła z ponad 3,5 tysiąca do niecałych 3,4 tysiąca. Nieznaczną poprawę zanotowały natomiast miejskie licea, gdzie przybył jeden oddział, łącznie 23 uczniów. Na utrzymanie oświaty Puławy wydały rekordowe ponad 114 mln zł. W zeszłym roku średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia w puławskiej szkole podstawowej po raz pierwszy przekroczył sumę tysiąca złotych.

Raport będzie punktem wyjścia do debaty o stanie miasta, która poprzedni czerwcową sesję absolutoryjną. Dyskusja o mieście odbędzie się sali obrad puławskiego Ratusza.