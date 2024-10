Powiększają puławską "Karuzelę". Co w nowym skrzydle?

Sporo zmienia się w puławskiej "Karuzeli" i to na lepsze. Klienci, którzy przyjeżdżają do parku handlowego po jego południowej stronie mogą obserwować budowę nowej części budynku. Ta będzie liczyła ok. 1,5 tys. mk2. Wewnątrz znajdzie się sklep odzieżowy marki Reserved należącej do polskiej sieci LPP, a także znana dotychczas głównie po zachodniej stronie Wisły - Piekarnia pod Telegrafem. Reserved dołączy tym samym do działających przy Dęblińskiej trzech pozostałych sklepów tego samego właściciela - Sinsay, House i Cropp.

- Otwarcie nowej część parku planujemy w drugim kwartale przyszłego roku - mówi Ewa Pakuła z działu marketingu Karuzeli Holding. Warto dodać, że równolegle z rozbudową, właściciele parku handlowego, poprawiają również parking. Chodzi o utwardzenie tych części, gdzie dotychczas z racji zastosowanych materiałów, po opadach często zbierała się woda. Prace są już na ukończeniu.