Puławy. Powstał album i monografia Włostowic

Album z monografią Włostowic to wspólne dzieło wielu osób. Jego pomysłodawcą był proboszcz osiedlowej parafii, ks. Waldemar Stawinoga, a koordynacją prac zajął się Dariusz Malinowski, który zachęca puławian do zakupu książki.

– Ostatnie opracowanie o Włostowicach wydano w 1904 roku, dlatego uznaliśmy, że warto stworzyć coś nowego i wydać je w przystępnej, atrakcyjnej dla odbiorcy formie. Z wieloma unikatowymi zdjęciami oraz informacjami o historii parafii oraz otaczającej ją miejscowości – mówi twórca projektu oraz autor części zamieszczonych zdjęć.

Monografia liczy blisko 220 stron, a prace nad nią trwały przez ostatnie dwa lata. W jej powstaniu, poza parafią pw. św. Józefa, pomogły m.in. Towarzystwo Przyjaciół Puław, Muzeum Czartoryskich, Muzeum Oświatowe, Narodowe Archiwum Cyfrowe, czy włostowicka OSP. Nie brakuje także zdjęć dostarczonych przez samych mieszkańców.

Poza licznymi fotografiami, czytelnicy znajdą szereg informacji o Włostowicach, które przygotował Marek Sieprawski, jeden ze współautorów. Monografia wychodzi od czasów prasłowiańskich, przez okres związków ze szlachetnymi rodami, zwłaszcza rodziną Czartoryskich, aż po czasy współczesne.

– Album to cenna i potrzebna publikacja, która uraduje nie tylko historyków, ale przede wszystkim ludzi zainteresowanych dziejami swojej małej ojczyzny i przekonanych, że jak głosi stare przysłowie, historia jest - magistra vitae, nauczycielką życia – napisał ks. abp Stanisław Budzik we wstępie do książki.

„Włostowice - wokół świątyni”, dzięki wsparciu sponsorów oraz lokalnych samorządów - miasta i powiatu puławskiego, wydano w 2 tysiącach egzemplarzy. Ich sprzedażą zajmuje się włostowicka parafia.