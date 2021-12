Prezenty dla dużych rodzin od Azotów

Rodziny, korzystając z charytatywnej inicjatywy chemicznego koncernu, wysłały do Zakładów Azotowych listę wymarzonych prezentów. Pracownicy przedsiębiorstwa wcielając się w rolę św. Mikołajów, wykupili wskazane upominki, które jeszcze przed świętami trafią do oczekujących.

Inicjatywa nazwana "Azotowym Darem Mikołajkowej Radości" po raz pierwszy pojawiła się w zeszłym roku. Obecnie trwa jej druga edycja.

– To przyjemna i pożyteczna inicjatywa. Sam, dostarczając prezenty w ubiegłym roku widziałem, jak wielką radość one sprawiają. Dlatego teraz nawet na chwilę się nie zawahałem – mówi jeden z azotowych wolontariuszy.

Pracowników ZA do wsparcia potrzebujących, ubogich rodzin, nie trzeba było długo zachęcać. – Dobro powraca, a to najlepszy motor do działania przy tego typu wydarzeniach. Jestem niezmiernie dumny, że pracownicy naszej spółki postanowili kontynuować zeszłoroczną akcję robiąc coś wyjątkowego dla potrzebujących – mówi Tomasz Hryniewicz, prezes Zakładów Azotowych.