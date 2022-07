Puławy. 8-letnia dziewczynka potrącona na przejściu dla pieszych

15 lipca, Końskowola Kreatywność naciągaczy rośnie. Jeden z nich podaje się za przedstawiciela PKN Orlen i namawia do zakupu obligacji spółki. Ofiarą oszusta padł mieszkaniec gminy Końskowola. Mężczyzna na podany rachunek przelał 900 zł, ale orlenowskich obligacji nie otrzymał. Po trzech dniach powiadomił policję.

18 lipca, Puławy Seryjny złodziej okradał jedną z puławskich drogerii, wynosząc z niej towary o łącznej wartości ok. 1300 zł. W poniedziałek miał pecha. Gdy próbował wynieść perfumy warte 480 zł, został schwytany. O karze dla 37-letniego puławianina zdecyduje sąd.

18 lipca, ul. Głęboka, Puławy Ośmioletnia dziewczynka przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych została potrącona przez volkswagena passata, którym kierował 57-latek. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Dziecko z obrażeniami ciała trafiło do szpitala w Lublinie. Sprawca był trzeźwy.

18 lipca, Puławy 33-latka potrzebowała materiałów budowalnych. Zamówiła je w jednym z internetowych sklepów wpłacając na jego konto 4 tys. zł. Do dzisiaj nie otrzymała ani towaru, ani zwrotu pieniędzy.

18 lipca, ul. Puławska, Kazimierz Dolny Pijany rowerzysta próbował wjechać do miasta od strony Bochotnicy. Patrol zatrzymywał mężczyznę do kontroli. 62-latek wydmuchał dwa promile. Mandatu nie przyjął. Czeka go wizyta w sądzie.

18 lipca, Rzeczyca, gm. Kazimierz Dolny Jadący na rowerze 45-latek sprawiał wrażenie nietrzeźwego. Przypuszczenia policjantów potwierdziła kontrola. Alkomat wskazał na 2 promile. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł.

20 lipca, Puławy Roztargniona 44-latka zrobiła zakupy w jednym ze sklepów spożywczych w centrum miasta. Po powrocie do domu zorientowała się, że portfel zostawiła przy kasie. Były w nim dokumenty, karty płatnicze i tysiąc złotych w gotówce. Wróciła do sklepu, ale tam go już nie było, więc zawiadomiła policję. Mundurowi odzyskali portfel. Przywłaszczył go sobie 70-letni mieszkaniec Puław.

20 lipca, Nałęczów Jedna z mieszkanek Nałęczowa korzystając z portalu Vinted padła ofiarą oszusta, który wyłudził od niej dane autoryzujące do konta bankowego. Sprawca zalogował się na rachunek ofiary i wyprowadził z niego środki w wysokości 4 tys. zł.

20 lipca, Puławy 16-latek na messengerze otrzymał wiadomość od osoby, która podszywając się pod jego kolegę poprosiła go o przesłanie pieniędzy za pomocą blika. Nastolatek przelał 200 zł, po czym dowiedział się, że padł ofiarą oszusta.

20 lipca, Żyrzyn Kolejny przykład oszustwa na blika. 45-latka z Żyrzyna nieznanej osobie podszywającej się pod jej kuzyna wypłaciła dwa razy po 500 zł. Gdy rzekomy kuzyn poprosił o trzecią transzę, kobieta zadzwoniła do prawdziwego krewnego i dowiedziała się, że ten nie prosił ją o żadną pożyczkę.