Puławy: Wydział Komunikacji ma plan na skrócenie kolejek

Wydział Komunikacji i Dróg puławskiego starostwa od lat zmaga się z wysoką ilością petentów, a tegoroczna pandemia w rozładowaniu kolejek nie pomogła. Tłoku na korytarzach, w związku z pandemią już nie ma, ale za to zdobywanie miejsca w internetowej kolejce stało się kłopotliwe. O tym, że cała dzienna pula numerków potrafi zniknąć w ciągu kilku minut mieszkańcy powiatu sygnalizowali nie raz. W związku z tym, władze powiatu podjęły decyzję o zmianach.

Zgodnie z zapowiedziami, wydłużono godziny pracy wydziału komunikacji. Ten w każdy wtorek i czwartek będzie działał od 7:10 do 17:00 (poprzednio do 14:00). Oznacza to dodatkowe 6 godzin pracy wydziału tygodniowo, co ma przełożyć na zwiększenie puli numerków oraz skrócenie kolejki. Co ważne, w tych dodatkowych godzinach pracy wydziału, rejestracja wizyt będzie prowadzona jedynie telefonicznie (81 886 11 88). Warto pamiętać również o tym, że w tych późno popołudniowych godzinach nie skorzystamy z punktu kasowego starostwa, co oznacza, że opłaty będą przyjmowane jedynie w formie bezgotówkowej (kartą płatniczą).

To nie jedyna zmiana, jaka zaszła w wydziale. Od wtorku petenci wchodzą do wydziału bocznym wejściem od al. Królewskiej (Punktu Paszportowego). Jak wyjaśnia Kamil Lewandowski, rzecznik powiatu, chodzi o zapewnienie osobom oczekującym w kolejce miejsca pod dachem, co będzie miało coraz większe znaczenie wraz z pogarszającymi się warunkami pogodowymi.