Rowery "miejskie" w Puławach już dostępne. Chciał udowodnić urzędnikom, że da się to zorganizować niskim kosztem

Rowery zostaną schowane na zimę

Pomysłodawcą wniosku o uruchomienie wypożyczalni oraz sponsorem tego przedsięwzięcia był Paweł Nakonieczny, kandydat Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach do Sejmu. Jak mówi, stacje chciał otworzyć już w maju. TESCO podpowiedziało mu, że może wystąpić w imieniu stowarzyszenia do konkursu i postarać się o grant. Udało się. Grant nie wystarczył jednak do zakupu 20 jednośladów. Pozostałą sumę polityk wyłożył z własnej kieszeni. Sam zobowiązał się również do ich konserwacji oraz przechowywania na zimę.

– Zachęcam do korzystania. Z tego, co widzę, ludzie je sobie chwalą. Dziwią się nawet, że to jest za darmo, szukają haczyków. Oczywiście nie są to drogie rowery, nie mają przerzutek, ani lekkich ram, a do regulacji wysokości siodełka potrzebny jest klucz. Ale jeżdżą i to jest najważniejsze – mówi Paweł Nakonieczny. – Mam nadzieję, że nikt tych rowerów nie rozkradnie, ani nie zniszczy – dodaje, przypominając, że przy stacjach są kamery monitoringu.

Prowokacja wymierzona w samorząd

Jak przyznaje, w tej inicjatywie nie chodziło jedynie o prezent dla mieszkańców. – Nie ukrywam, że była to również prowokacja. Udowodniłem, że "miejski rower" można uruchomić za ok. 10 tys. zł, podczas, gdy puławscy urzędnicy od lat nie chcieli się tego podjąć. Wyliczali, że kosztowałoby to kilkaset tysięcy złotych. A ja kupiłem te rowery częściowo z własnej kieszeni, do tego kilka tablic, zapięcia i telefon na kartę – wylicza pomysłodawca wypożyczalni.

Łatwo jednak nie było. O ile prywatne firmy w tej inicjatywie pomagały, tak miejscy urzędnicy zażądali uzgodnień dotyczących tablic informacyjnych. Część z nich, według Ratusza, mogła zostać zamontowana nielegalnie, bez koniecznych zgód ze strony zarządcy terenu. Niewykluczone zatem, że ta przy galerii będzie musiała zostać zdemontowana.