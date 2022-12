W Puławach nowe bloki najczęściej stawiają prywatne firmy deweloperskie, ale zdarzają się również inwestycje finansowane przez spółdzielnie. Jedna z najnowszych jest ta prowadzona przez SM „Powiśle”, która swój blok buduje na rogu Piaskowej i Kombatantów, niedaleko wiślanego bulwaru i ośrodka wsparcia MOPS-u. Na miejscu stoi wysoki żuraw, a roboty powoli wychodzą na poziom „0”.

Budynek będzie liczył trzy piętra i pomieści 21 mieszkań o powierzchni od 30 do 62 metrów kwadratowych. Co nietypowe, parking będzie dwupoziomowy, tzn. zajmie zarówno poziom -1, jak i parter, gdzie przewidziano także komórki lokatorskie. Mimo to, ze względu na niewielką powierzchnię działki, a co za tym idzie, także samego budynku, pozwoli to na udostępnienie zaledwie 22 miejsc postojowych.

W bloku, pomiędzy wszystkimi kondygnacjami będzie poruszała się winda. Na dachu zaplanowano instalację fotowoltaiczną, która ma wspomagać oświetlenie części wspólnych, a także zasilanie prywatnych klimatyzatorów. Elewacja będzie utrzymana w popularnej dzisiaj bieli i szarości, a jej faktura ma nawiązywać do sąsiedniego budynku. Wjazdy na parkingi będą dwa, od Piaskowej i Kombatantów, osobne dla każdego z poziomów.

Połowa mieszkań została już sprzedana, a kilka pozostałych mają już rezerwacje.

Cena za metr wynosi niecałe 6,9 tys. zł.

– Chciałbym podkreślić, że kupujący ponoszą jedynie koszty związane z budową. Stawiamy blok w takim systemie, w których nasza spółdzielnia nie nakłada marży – podkreśla Mariusz Cytryński, prezes SM „Powiśle”.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa bloku zakończy się w pierwszej połowie roku 2024. Będzie to pierwsza taka inwestycja „Powiśla” od 8 lat i prawdopodobnie ostatnia, bo więcej własnych działek pod inwestycje mieszkaniowe spółdzielnia ta nie posiada, a zakupu nowych nie planuje.