Szukują konkurs na dyrektora szpitala. Kto za Rybaka?

O tym, kto zastąpi Piotra Rybaka zdecyduje wynik konkursu, którego przygotowanie rada powiatu powierzyła powołanej podczas ostatniej sesji komisji. Ta składa się z siedmiu osób: Marii Kłopotowskiej, Anny Krzysztofik, Roberta Łyszcza, Marcina Rojczyka, Pawła Romańskiego, Stanisława Wójcickiego oraz przedstawiciela rady społecznej szpitala, Jacka Wilka. Pracami komisji pokieruje debiutant w radzie powiatu, Paweł Romański z Platformy Obywatelskiej.

Przypominamy, że zmiana dyrektora była skutkiem decyzji Piotra Rybaka o zmianie pracy. Menedżer i samorządowiec z powiatu łęczyńskiego związany z Prawem i Sprawiedliwością po wygraniu konkursu na szefa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, złożył wypowiedzenie. Jego umowa z puławskim SP ZOZ wygasła z końcem sierpnia. Od tamtej pory szpitalem specjalistycznym przy ul. Bema kieruje pełniący obowiązki dyrektora, Krzysztof Siejko. To były dyrektor placówki w Celejowie po studiach podyplomowych z zarządzania zakładami opieki zdrowotnej oraz administracji zdrowia publicznego.

- Konkurs chcemy ogłosić do końca października. Jeżeli chodzi o wymagania, to będziemy kierowali się ustawą. Jeśli ta wymaga 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym to my nie planujemy tych kryteriów zaostrzać lub zawężać w żaden sposób. Plan jest taki, żeby nowy dyrektor zaczął pracę najpóźniej do końca lutego - mówi Paweł Romański, przewodniczący komisji konkursowej.