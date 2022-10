W Puławach będą strzelać laserami. Jeszcze w tym roku

Dzięki konkursowi Ministerstwa Obrony Narodowej w całym kraju powstają wirtualne strzelnice. Takie obiekty otwarto już choćby w Lublinie, Pionkach, Żywcu, czy Staszowie.

Do grona tych miejscowości wkrótce dołączy miasto Puławy. Strzelnica powstanie w jednym z pomieszczeń Zespołu Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej, który kształci klasy mundurowe. Korzystać z niej będą mogli także uczniowie innych placówek, członkowie klubów strzeleckich itp.

W odróżnieniu od tradycyjnych obiektów, samo strzelanie nie będzie wiązało się z żadnym ryzykiem, a to z powodu używania wyłącznie broni emitujących wiązki lasera.

Zamiast tarczy, przed korzystającymi stanie duży ekran, który będzie mógł wyświetlać dowolne, w tym ruchome cele. Oprogramowanie może umieścić je w symulacji naturalnego środowiska, lasu, otwartej przestrzeni, czy zamkniętego pomieszczenia.

Ekran, podobnie jak ma to miejsce w symulatorach lotniczych, będzie mógł odwzorowywać przy tym dowolne warunki pogodowe i oświetleniowe (dzień/noc).

Ze strzelnicy jednocześnie skorzysta do czterech osób. Do rąk ćwiczący dostaną repliki broni długiej i krótkiej, w tym karabiny maszynowe. Repliki będą odwzorowywały konkretne modele używane przez polskie służby. Z tą różnicą, że zamiast pocisków, emitowana będzie wiązka wychwytywana przez czujniki ekranu. Symulator dodatkowo będzie wytwarzał huk wystrzałów. Wszystko po to, by stworzyć warunki zbliżone do prawdziwego pola walki.

Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 172 tys. zł. Zgodnie z warunkami konkursu zadanie ma być gotowe najpóźniej do końca roku.