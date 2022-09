Wściekł się na pracownika banku. Chciał go posłać "do grobu"

Do jednego z banków działających w Puławach przyszedł wyraźnie zdenerwowany 79-latek. Stało się to w ubiegłym tygodniu, a mężczyzna przez decyzję syndyka stracił dostęp do swojego konta bankowego.

Puławianin żądał odblokowania rachunku. Gdy dowiedział się, że to niemożliwe, wściekł się i zaczął kłócić się z pracownikami. Jednemu z nich zaczął wygrażać. Powiedział, że ten trafi "do grobu" a on sam do więzienia. Zapowiedział nawet kiedy do tego dojdzie.

Pracownicy banku powiadomili policję. Mundurowi przyjechali na miejsce i zatrzymali 79-latka. Po przesłuchaniu usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, za co grozi mu do 2 lat więzienia.

Zgodnie z decyzją prokuratora, agresor otrzymał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Został również objęty policyjnym dozorem.