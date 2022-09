Wypadek na Żyrzyńskiej. Droga w stronę węzła na S12 zablokowana

Polski Cukier Pszczółka Start Lublin zakończył Memoriał Zdzisława Niedzieli ze zwycięstwem i porażką

Dla kibiców Polskiego Cukru Pszczółka Start Lublin miniony weekend był znakomitą okazją do obejrzenia w akcji swoich ulubieńców. Wprawdzie z powodu przeciekającego dachu w hali Globus spotkania Memoriału Zdzisława Niedzieli zostały przeniesione do hali MOSiR przy Al. Zygmuntowskich, to akurat miejsce rozgrywania spotkań było najmniej istotne