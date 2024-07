Zabawa na Starym Rynku. Kurów zaprasza na "plażę"

"Projekt Plaża" to pierwsza inicjatywa tego rodzaju w gminie Kurów. - Zamieniamy pusty plac w miejsce tętniące życiem. Na niezagospodarownym dotąd deptaku powstaje boisko do piłki plażowej, ogródek gastronomiczny, leżaki, parasole, kącik dla dzieci, a w każdy weekend zagramy muzykę na żywo - informuje Joanna Żurkowska, z Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie.

Cały projekt startuje w piątek o 17-tej. Wieczorem pobyt na rynku umilać będzie skrzypek Michał Kwaśniak. Kto zechce, będzie mógł pograć w plażową siatkówkę, poleżeć na leżakach, przekąsić coś w ogródku. Dla osób dorosłych dostępny ma być również alkohol. Co ważne, nie jest to wydarzenie jednorazowe. Zgodnie z zamierzeniem dyrekcji GOK-u, plaża, leżaki i ogródek zostaną (z przerwą na dożynki) do końca września. Przy czym co wekeend na mieszkańców Kurowa czekać będzie coś ekstra.

- Wszystko jest jeszcze w organizacji bo to bardzo świeża inicjatywa. Wśród wydarzeń weekendowych planujemy m.in. kino plenerowe, spotkania autorskie, fiestę balonową (27 lipca), występy zespółów artystycznych, a także prywatkę w stylu PRL-u z muzyką z lat 50-tych i 60-tych. Pomysłów mamy bardzo dużo. Obecnie pracujemy nad ich realizacją - tłumaczy Magdalena Małek-Stańkowska, nowa dyrektor GOK-u w Kurowie.

Co ważne, w tej letniej inicjatywie nie chodzi tylko o zabawę. - Chcemy, by mieszkańcy gminy mieli nie tylko rozrywkę, ale też świadomość, że są ważną częścią społeczeństwa - podkreślają pracownicy ośrodka kultury.