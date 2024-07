Zbliża się koniec bezkrólewia w gminnej spółce

Spółka PWK została powołana z inicjatywy końskowolskiego samorządu pod koniec roku 2021, co było konieczne z uwagi na zerwanie współpracy z obsługującym mieszkańców gminy puławskim MPWiK-iem. Jej prezesem początkowo był Włodzimierz Pytlak, ale ten po kilku miesiącach decyzją rady nadzorczej, został odwołany.

Taki ruch ówczesne władze motywowały ekonomicznie. Brak etatu prezesa pozwolił na oszczędności rzędu kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Stery w PWK przejęły wtedy główna księgowa oraz członkini zarządu Beata Popiołek oraz prokurent Joanna Muroń. Kolejne lata pokazały, że brak formalnego prezesa nie przeszkadzał w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

W tym roku po wyborach samorządowych zdecydowano jednak, by ten nietypowy stan rzeczy zmienić. Rada nadzorcza spółki pod kierownictwem Jacka Czareckiego, ogłosiła konkurs na prezesa PWK. Przystąpił do niego tylko jeden kandydat - były wójt Końskowoli, obecnie rady powiatu puławskiego, Stanisław Gołębiowski. I to on zostanie prezesem.

- Potwierdzam, że wygrałem konkurs na prezesa. Gdy funkcja ta była likwidowana faktycznie brakowało pieniędzy. Obecnie sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest lepsza. Poza tym zakres działalności tego przedsiębiorstwa czeka rozszerzenie - tłumaczy przyszły szef PWK.

- Uważam, że to najwyższy czas, by zarząd PWK został uzupełniony. Mamy zamiar powierzyć tej spółce nowe zadania, co będzie oznaczało więcej pracy dla zarządu. Dlatego należy rozdzielić funkcję prezesa i głównej księgowej - tłumaczy wójt gminy, Mariusz Majkutewicz (w poprzedniej kadencji z-ca Gołębiowskiego).

Firma dotychczas zajmowała się głównie wodociągami i kanalizacją. W tym roku lista zadań ma się wydłużyć o zarządzanie czekającym na otwarcie cmentarzem komunalnym, utrzymanie obiektów sportowych oraz gminnej zieleni. - Czekamy również na rozwiązanie sporu z MPWiK-iem. Ważne, by spółka zaczęła wychodzić z istniejących zawiłości - uzupełnia Majkutewicz.

Zgodnie z zarejestrowaną klasyfikacją działalności (pkd), końskowolska spółka może zajmować się także zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów, budową obiektów inżynieryjnych, transportem lądowym, magazynowaniem, czy sprzątaniem budynków.

Nowy prezes PWK ma zacząć pracę z początkiem sierpnia.