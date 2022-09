Zderzenie suzuki i renault. Trasa Puławy- Żyrzyn zablokowana

Do tego wypadku doszło we wtorek ok. 13 na drodze Puławy- Żyrzyn. Trasa jest zablokowana w obydwu kierunkach.

Zderzyły się osobowe suzuki i renault megane. Kierowca tego drugiego pojazdu, 76-latek, został zabrany do szpitala. Z pierwszych ustaleń wynika, że renault zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo w suzuki.

Wyznaczono już objazd przez al. 1000-Lecia i drogę S12.

Utrudnienia potrwają jeszcze ok. godziny.