13-latek wjechał quadem pod samochód

Do zdarzenia doszło po godz. 17. – Według wstępnych ustaleń policjantów, 13-latek z gminy Radzyń Podlaski kierując quadem – nie dopuszczonym do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy samochodu marki Kia Ceed. Doszło do zderzenia pojazdów.

Autem kierował 26-letni mieszkaniec gminy Radzyń Podlaski.

Ranny chłopak trafił do szpitala. Obrażenia ciała, których doznał nie zagrażają jego życiu.

Na miejscy poza policją byli także strażacy – dwa zastępy.

Śmiertelne wypadki

Minionej doby na drogach województwa lubelskiego doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. W miejscowości Dminin (powiat łukowski) kierująca peugeotem potrąciła rowerzystę. 68-latek zginął na miejscu. Wypadku nie przeżył także 55-letni kierowca, którego skoda dziś rano dachowała w miejscowości Pobołowice-Kolonia (powiat chełmski).