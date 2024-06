Bałagan z parkowaniem przy targowisku. Policyjne patrole pomogą?

Jak środa, to dzień targowy w mieście. Wtedy przy ulicy Targowej zapełnia się nie tylko plac ze stoiskami kupców, ale również pobliskie ulice. Samochody parkują na poboczach i szczelnie wypełniają każdą możliwą lukę. Okazuje się, że utrudnia to życie mieszkańcom.

– Zgłoszono się do mnie z prośbą o interwencję. Mieszkaniec od dłuższego czasu bacznie obserwował problem nieprawidłowo zaparkowanych tam pojazdów. A także niebezpieczne zachowania kierowców i pieszych- relacjonuje radna Iwona Niebrzegowska -Kuchnia (Radzyń Moje Miasto). Dlatego złożyła pismo do komendy policji. – Wnioskuję o objęcie targowiska stałym nadzorem. Myślę, że regularna obecność policjantów w tym miejscu przyczyni się do poprawy sytuacji – tłumaczy radna.