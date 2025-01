„Główna rola” w filmie kosztowała go 1000 złotych

Do zdarzenia doszło na odcinku drogi pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Lubartowem. O poczynaniach Litwina sygnalista poinformował dyżurnego Komendy Policji w Lubartowie. Zgłaszający poinformował, że kierowca wielokrotnie łamał przepisy, w tym m.in. wyprzedzał samochód na skrzyżowaniu.

Kluczowym dowodem w sprawie było nagranie wideo, które zgłaszający przesłał do dyżurnego. Film przedstawiał moment, w którym kierowca ciężarówki wyprzedzał jego pojazd bezpośrednio na skrzyżowaniu. Dyżurny niezwłocznie przekazał informację do patrolu ruchu drogowego, który zatrzymał samochód do kontroli.

Sprawcą wykroczeń okazał się 30-letni obywatel Litwy. Po przedstawieniu nagrania, funkcjonariusze nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości 1000 zł za wyprzedzanie na skrzyżowaniu – jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów, które stwarza poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.