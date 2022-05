Lubelskie. 20 ton na kołach, a za kierownicą pijany Rosjanin

Kosiarka do ogrodu - jaką wybrać?

Wiosna to pora roku, która każdemu kojarzy się z ciepłymi promieniami słońca, rozkwitającymi pędami drzew, kolorowymi kwiatami. Jednak wraz z budzącą się do życia przyrodą w ogrodzie dostrzec można również szybko rosnącą trawę, co niekoniecznie jest powodem do radości.