Namaluj Radzyń swoich marzeń. Burmistrz ozdobi rysunkami swój gabinet

- Jeżeli macie pomysł, jak uczynić nasze miasto super miejscem, to chwyćcie za blok, kredki i farby i pokażcie mi swoje marzenia. Mam dla was nagrody rzeczowe, a najładniejsze prace ozdobią ścianę mojego gabinetu- zachęca Jakubowski. Swoje wymarzone miasto mogą namalować dzieci od 3 do 15. roku życia. - Proszę jedynie, aby nie były to prace abstrakcyjne i przestrzenne, oraz aby w przypadku wysyłki nie były złożone w pół, a zwinięte w rulon- tłumaczy burmistrz. Liczy, że w ten sposób najmłodsi będą kształtować swoją lokalną tożsamość, a przy okazji promować Radzyń.

Chętni mają czas do końca sierpnia. Nagrody otrzymają autorzy 8 najlepszych prac.

Wszystko wpisuje się w akcję "Radzyń! Jak się masz?". Urzędnicy spotykają się z mieszkańcami i pytają ich o opinie, pomysły na miasto. W sieci jest też dostępne ankieta. - Z dotychczas wypełnionych formularzy, zarówno online jak i papierowych, wynika, że mamy większość odpowiedzi w grupie wiekowej 25-50 lat. Brakuje nam większej ilości głosów młodzieży do 18. roku życia i osób powyżej 50. roku życia- precyzuje Jakubowski.

Do tej pory, mieszkańcy najczęściej postulują o zwiększenie miejsc rekreacji w przestrzeni publicznej. A młodzież potrzebuje nowoczesnych obiektów sportowych.

Na podstawie wniosków z tych konsultacji społecznej miasto opracuje raport i zaplanuje przyszłe inwestycje.