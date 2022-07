Pokłócił się ze swoją konkubiną, a potem poszedł spać. Rano kobieta już nie żyła

Do tragedii doszło 22 lipca w gminie Wohyń w powiecie radzyńskim.

– 29-letni mężczyzna powiadomił policję, że rano, po przebudzeniu, ujawnił zwłoki swojej 32-letniej konkubiny – relacjonuje aspirant Piotr Mucha, rzecznik radzyńskiej policji.

Na miejscu policjanci rzeczywiście natrafili na ciało kobiety. – W związku z tym, że mężczyzna był jedynym świadkiem zdarzenia i posiadał największą wiedzę o zajściu, został przez policjantów zatrzymany – zaznacza Mucha.

Okazało się, że w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. – Po wytrzeźwieniu 29-latek złożył wyjaśnienia. Tłumaczył, że między nim a kobietą doszło do sprzeczki i rękoczynów. Później mężczyzna miał położyć się spać. A rano ujawnił zwłoki – dodaje rzecznik.

Prokuratura postawiła już zarzuty. – Chodzi o spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, w następstwie czego nastąpił zgon pokrzywdzonej – mówi Marzena Wojtuń, zastępca prokuratura rejonowego w Radzyniu Podlaskim.

We wtorek ma się odbyć sekcja zwłok kobiety. Prokuratura wystąpiła do sądu o areszt dla mężczyzny. – Sąd się do tego przychylił i 29-latek trafił na 3 miesiące do aresztu – zaznacza zastępca prokuratura rejonowego.

Mężczyźnie może grozić dożywotnie pozbawienie wolności.