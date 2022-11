Tragiczny wypadek koło Radzynia Podlaskiego. Nie żyje kierowca mercedesa

Do wypadku doszło ok. godz. 14.30. – Ze wstępnych ustaleń policjantów radzyńskiej drogówki pracujących na miejscu wypadku drogowego wynika, że kierujący samochodem marki Mercedes, 74-letni mieszkaniec gminy Wohyń doprowadził do zderzenia z volkswagenem transporterem – informuje starszy aspirant Piotr Mucha, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. – 74-latek kierując mercedesem prawdopodobnie nie zastosował się do znaku B-20 "STOP" nie ustępując pierwszeństwa przejazdu.

Za kierownicą volkswagena siedział 26-letni mężczyzna – mieszkaniec gminy Jabłoń. Był trzeźwy.

Kierowca mercedesa z obrażeniami ciała został przewieszony do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Przyczyny wypadku zostaną ustalone w śledztwie prowadzonym pod nadzorem prokuratora.