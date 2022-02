Rolnicze protesty w całej Polsce już w środę. Będzie też blokada centrum Lublina

Rolnicze strajki będą w całej Polsce. – Mamy zgłoszonych już 44 strajki i cały czas docierają do nas informacje o kolejnych – zaznaczył podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Lublinie Michał Kołodziejczak, prezes AGROunii. Zapowiedział, że w niektórych miejscach rolnicy „będą blokować drogi przez kilka godzin, ale w większości miejsc będą to przejazdy traktorami do miast”.

W województwie lubelskim protesty będą w trzech miastach – w Biłgoraju, Łukowie i Lublinie. Protestujący zbierają się o godz. 9. – W Lublinie startujemy z al. Witosa, spod OBI i jedziemy al. Witosa, później al. Tysiąclecia i al. Solidarności do ronda pułkownika Kuklińskiego i zawracamy – opisuje przejazd traktorów przez miasto Andrzej Waszczuk, koordynator AGROunii. – Zatrzymujemy się na wysokości dworca PKS, gdzie będą niespodzianki – powiedział tajemniczo. Waszczuk zapowiedział też, że „odcinek od ul. Lubartowskiej do ronda Dmowskiego (z masztem) będzie całkowicie zablokowany od jakiejś 10.30 do godz. 13”.

– Protest jest zgłoszony do urzędu miasta – potwierdził nam kom. Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, zapowiadając, że na miejscu będą funkcjonariusze. – Będziemy też kierować ruchem. Z powodu protestu mogą pojawić się utrudnienia.

Dlaczego rolnicy wyjdą na drogi? – Nie możemy patrzeć na bezradność rządu – tłumaczył lider AGROunii. – Nie będziemy umierać w ciszy. Nie będziemy zamykać się w swoich stodołach i tam się wieszać, bo do takich przypadków dochodzi coraz częściej w całym kraju.