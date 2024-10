Kylie Minogue: Nowa płyta za tydzień, koncert w Polsce za 8 miesięcy

Tension II to oczywiście kontynuacja płyty Tension z minionego roku. Album zawiera 13 piosenek: dziewięć nowych utworów studyjnych Kylie, w tym nowy singiel „Lights Camera Action” oraz najnowszy hit taneczny „Edge of Saturday Night” z The Blessed Madonna, a także muzyczne kolaboracje z Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo i Sią.

Premiera: 18 października.

Teraz artystka ogłosiła daty europejskiej trasy koncertowej na 2025 rok.

Trasa „Tension Tour” rozpoczęła się w jej rodzinnej Australii, potem zawita do Azji i Ameryki Północnej. W maju Kylie przyjedzie do Europy.

Polski koncert zaplanowano na 18 czerwca 2025 roku w łódzkiej Atlas Arenie.

Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się w piątek, 18 października na LiveNation.pl o godzinie 10.

„Jestem niesamowicie podekscytowana, mogąc ogłosić Tension Tour 2025. Nie mogę się doczekać, by dzielić piękne i szalone chwile z fanami na całym świecie, świętując erę Tension i dużo więcej! To była ekscytująca podróż jak do tej pory, ale teraz przygotujcie się, bo nadchodzi Wasz moment! Zawołam „Lights, Camera, Action’... i czeka nas mnóstwo Padamingu!” – zapowiada Kylie Minogue, która tylko w tym roku zdobyła Nagrodę Globalnej Ikony na BRITs, wygrała Grammy za Najlepsze Nagranie Pop Dance (za utwór „Padam Padam”) i zakończyła swoją inauguracyjną rezydencję w Las Vegas.