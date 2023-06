Program TV 16-18 czerwca. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 16 czerwca:



Praktykant, reż. Nancy Meyers, TVN Siedem, godz. 21



Anne Hathaway, Rene Russo i Robert De Niro w obyczajowej komedii z wciągającą fabułą. To historia emerytowanego wdowca, który postanawia zmienić swoje życie, rozpoczynając staż w sklepie internetowym z odzieżą. Jego szefową zostaje ambitna Jules. Wkrótce dochodzi między nimi do zderzenia pokoleń i charakterów.



Krwawy sport, reż. Newt Arnold, TV Puls, godz. 22



Propozycja dla wielbicieli kina kopanego. Frank Dux dezerteruje z armii, aby wziąć udział w nielegalnym turnieju kumite rozgrywanym w Hongkongu. Jedna z głośniejszych produkcji z udziałem Jeana-Claude Van Damme'a. Film doczekał się licznych kontynuacji, w których jednak Belg już nie powrócił.



Psy 3. W imię zasad, reż. Władysław Pasikowski, Polsat, godz. 22.45



Zrealizowana po latach kontynuacja kultowych już filmów Władysława Pasikowskiego. Legendarny Franz Maurer wychodzi z więzienia po 25 latach odsiadki. W Polsce nic nie jest już takie, jakie zapamiętał. Wkrótce ponownie spotyka "Nowego". W filmie powracają odtwórcy ikonicznych ról: Bogusław Linda i Cezary Pazura, a na ekranie pojawiają się również Marcin Dorociński i Sebastian Fabijański.



Sobota, 17 czerwca:



Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły, reż. Gore Verbinski, Polsat, godz. 20



Pierwsza część słynnej serii o przygodach kapitana Jacka Sparrowa. Kowal Will Turner rusza na ratunek ukochanej córce gubernatora Elizabeth, która została porwana przez bandę demonicznych piratów dowodzonych przez bezwzględnego Barbossę. W tej trudnej wyprawie Willowi towarzyszy ekscentryczny Jack Sparrow. To wspaniała przygoda z pogranicza fantastyki, pełna humoru i akcji. Plus niezapomniani Johnny Depp i Geoffrey Rush jako Sparow i Barbossa.



Hellboy: Złota armia, reż Guillermo Del Toro, TVN Siedem, godz. 20



Druga część adaptacji popularnego komiksu. Tym razem Hellboy musi stawić czoła zbudzonej przez okrutnego księcia armii niepokonanych bestii. Pomogą mu w tym przyjaciele o paranormalnych zdolnościach. W roli tytułowej powrócił Ron Perlman.



Bridget Jones: W pogoni za rozumem, reż. Beeban Kidron, TVN, godz. 20



Kontynuacja filmowego przeboju na podstawie prozy Helen Fielding. Związek Bridget i Marka Darcy'ego jest bliski kryzysu. Na domiar złego na horyzoncie pojawia się były szef dziewczyny, Daniel Cleaver. W rolach głównych Renee Zellweger, Hugh Grant i Colin Firth.



Niedziela, 18 czerwca:



Smerfy 2, reż. Raja Gosnell, Polsat, godz. 10.45



Kolejna aktorska odsłona przygód tytułowych Smerfów. Tym razem zły Gargamel porywa Smerfetkę, by pomogła mu ożywić stworzone przez niego Smerfopodobne. Przyjaciele ruszają dziewczynce na pomoc. W obsadzie powracają m.in. znani z pierwszej części Hank Azaria i Neil Patrick Harris.



Mickey Niebieskie Oko, reż. Kelly Makin, TVN Siedem, godz. 15.35



Komedia romantyczna z mocnym akcentem kryminalnym. Zakochany Michael postanawia oświadczyć się swojej dziewczynie. Nie wie jednak, że jej ojciec jest członkiem mafii. Wkrótce główny bohater wplątuje się w intrygę. Na ekranie brylują Hugh Grant u szczytu swojej popularności oraz gwiazdor "Ojca Chrzestnego" - James Caan.



Dirty Dancing, reż. Emile Ardolino, TV Puls, godz. 17.55



Muzyczne widowisko z Patrickiem Swayze i Jennifer Grey. Szesnastoletnia Frances poznaje na wakacjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca. Mimo wielu różnic łączy ich wspólna pasja.