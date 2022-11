"Pitbull. Ostatni pies". Program TV 4-6 listopada 2022

Piątek, 4 listopada:



Dowłatow, reż. Aleksey German Jr., TVP Kultura, godz. 20.05



Nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie filmowa biografia Siergieja Dowłatowa, rosyjskiego pisarza, tworzącego w ZSRR. Aby móc publikować swoje prace, mężczyzna wykonuje coraz bardziej absurdalne polecenia Związku Pisarzy. W filmie występuje polska aktorka Helena Sujecka, a za zdjęcia odpowiadał operator znany z "Idy" i "Zimnej Wojny" - Łukasz Żal.



Okrucieństwo nie do przyjęcia, reż. Joel Coen, Ethan Coen, TVN Siedem, godz. 21.35



Jeden z chłodniej przyjętych filmów ulubieńców Amerykańskiej Akademii Filmowej - braci Coen. To historia podstępnej Marylin, która zarabia na życie dzięki szybkim ślubom i rozwodom z bogatymi mężczyznami. Kiedy jej plany burzy prawnik byłego męża, kobieta postanawia się zemścić. Role główne w filmie zagrali Catherine Zeta-Jones i George Clooney.



Venom, reż. Ruben Fleischer, Polsat, godz. 22.10



Filmowa opowieść o komiksowym antybohaterze. To historia Eddie'ego Brocka, który zdobywa moce kosmicznego symbionta, i zostaje zmuszony uwolnić swoje alter-ego "Venoma", by ratować własne życie. W obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Tom Hardy i Michelle Williams. Geneza bohatera powiązana jest z historią o Spider-Manie, jednak z uwagi na kwestie dotyczące praw wykupionych przez studia filmowe, w tej odsłonie nie zobaczymy "Człowieka-Pająka".



Sobota, 5 listopada:



Pitbull. Ostatni pies, reż. Władysław Pasikowski, TVP 1, godz. 21.30



Jedyna odsłona filmowej serii zrealizowana nie przez Patryka Vegę. Za kamerą stanął tym razem jeden z mistrzów polskiego kina sensacyjnego - Władysław Pasikowski. W produkcji powracają znani z pierwowzoru bohaterowie tacy jak Despero, Metyl czy Quantico, ale w obsadzie znalazły się też nowe twarze. Jedną z ról zagrała piosenkarka Doda.



1408, reż. Mikael Håfström, Puls 2, godz. 21.45



Adaptacja prozy Stephena Kinga. Mike Enslin, autor książek o zjawiskach paranormalnych, chce zbadać cieszący się złą sławą pokój 1408 w nowojorskim hotelu. Jest on jednak przekonany, że opowieści dotyczące owego pokoju to tylko mit. Trzymające w napięciu widowisko z Johnem Cusackiem i Samuelem L. Jacksonem w obsadzie.



Ocean's 8, reż. Gary Ross, TVN, godz. 22.15



Kobieca" odsłona popularnej serii. Znana z filmów o losach Danny'ego Oceana Debbie, zbiera ekipę, planując skok stulecia - kradzież biżuterii z dorocznej gali w nowojorskim muzeum sztuki. W obsadzie gwiazdy: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson i Helena Bonham Carter.



Niedziela, 6 listopada:



Shrek Trzeci, reż. Chris Miller, Polsat, godz. 13.35



Trzecia część przygód zielonego ogra, który podbił serca widzów na całym świecie. Tym razem Shrek wraz z przyjacielem Osłem wyrusza na poszukiwania idealnego następcy tronu. Sam bowiem nie czuje się najlepiej w roli króla. Na miłośników serii czeka kolejna porcja dobrej zabawy. W tej odsłonie znalazło się też sporo żartów skierowanych do starszego widza.



Sweet Country, reż. Warwick Thornton, TVP Kultura, godz. 20



Aborygen zabija w samoobronie białego pracodawcę i staje się przestępcą. Uciekającego mężczyznę próbują schwytać tropiciele. Choć westerny kojarzą się przede wszystkim z kinem amerykańskim lub włoskim, to po gatunkowe tropy z powodzeniem sięga też filmografia australijska. "Sweet Country" to jeden z takich przykładów, do których zaliczyć można też głośną propozycję Johna Hillcoata.



Wdowy, reż. Steve McQueen, TVP 2, godz. 21



Cztery kobiety zostały pozostawione z długami przez zmarłych mężów, biorą sprawy we własne ręce i zawiązują spisek, który pozwoli im narzucić światu ich reguły gry. Film twórcy "Zniewolonego" zachwyca obsadą, w której znaleźli się m.in. Viola Davis, Cynthia Erivo, Colin Farrell i Liam Neeson.