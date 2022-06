Program TV: Filmowy weekend 24-26 czerwca. Co warto zobaczyć?

Piątek, 24 czerwca:



Zabójcze maszyny, reż. Christian Rivers, TVN, godz. 20



Adaptacja głośnej powieści Philipa Reeve'a. W dalekiej przyszłości cywilizacja została zniszczona przez kataklizm. Ludzkość musiała przystosować się do nowych warunków. Gigantyczne miasta przemieszczają się po Ziemi, niszcząc mniejsze metropolie. Młody Tom musi walczyć o przetrwanie. Niespodziewanie na swojej drodze spotyka uciekinierkę Hester Shaw. Przygodowe widowisko fantasy z dużą dawką efektów specjalnych.



Był sobie chłopiec, reż. Chris Weitz / Paul Weitz, TVN Siedem, godz. 20



Ciepła komedia obyczajowa o losach beztroskiego Willa, który poznaje kobiety w kołach samotnych matek. Gdy próbuje poderwać jedną z nich, poznaje 12-letniego chłopca, który odmienia jego życie. W obsadzie m.in. Hugh Grant, Rachel Weisz i Toni Collette. W rolę chłopca wcielił się młody Nicholas Hoult, który dziś uchodzi za jedną z gwiazd Hollywood.



Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski, reż. Kelly Asbury, Polsat, godz. 20



Kolejna odsłona animowanych przygód Smerfów. Tym razem Smerfetka wraz z kilkoma przyjaciółmi wyrusza na wyprawę aby dowiedzieć się, czemu jest jedyną dziewczyną w wiosce. Każdy ich krok śledzi jednak zły Gargamel.



Sobota, 25 czerwca:



Rocky 4, reż. Sylvester Stallone, TV Puls, godz. 20



Czwarta odsłona filmów o losach Rocky'ego Balboy. Tym razem bohater wyjeżdża do ZSRR, by stoczyć walkę z tamtejszym mistrzem i pomścić swojego zmarłego przyjaciela. W rolę przeciwnika Rocky'ego wcielił się Dolph Lundgren.



Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach, reż. Rob Marshall, Polsat, godz. 20.05



Legendarny pirat Czarnobrody planuje zdobyć żywą syrenę i dwa kielichy, by się odmłodzić. Sprytny kapitan Jack Sparrow chce mu pokrzyżować plany. Kolejna część kultowej serii. Po trzech filmach Gore Verbinsky'ego, tym razem za kamerą stanął Rob Marshall a do obsady dołączyli Penelope Cruz i Ian McShane.



Przełęcz ocalonych, reż. Mel Gibson, TVP 1, godz. 21.30



Nagrodzony dwoma Oscarami ostatni film Mela Gibsona. Schyłek II wojny światowej. Podczas krwawej bitwy o Okinawę amerykański sanitariusz odmawia noszenia broni i zabijania z powodów moralnych. W roli głównej wystąpił Andrew Garflied.



Niedziela, 26 czerwca:



Powrót do przyszłości II, reż. Robert Zemeckis, TV 4, godz. 8.05



W niedzielny poranek TV4 zaprasza na drugą część popularnej serii o przygodach podróżującego w czasie Marty’ego McFly. Doktor Emmett Brown wysyła bohatera i jego siostrę do roku 2015, by zapobiegli rozpadowi swojej przyszłej rodziny. Przezabawna opowieść, która podbiła serca widzów na całym świecie.



Paddington, reż. Paul King, TVP Kultura, godz. 13.55



Filmowa adaptacja popularnej serii książek dla dzieci autorstwa Michaela Bonda o przygodach popularnego niedźwiadka. Paddington mieszka w Peru wraz ze swoją ciocią. Pewnego dnia ich wspólny dom zostaje zniszczony, a niedźwiadek wyjeżdża do Anglii, aby tam szukać szczęścia. Wkrótce poznaje rodzinę Brownów.



Nawalny, reż. Daniel Roher, TVN, godz. 23.15



Doceniony dokument opowiadający o Alexeiu Nawalnym, który przeżył zamach na swoje życie, zatruwając się śmiercionośnym środkiem nerwowym w sierpniu 2020 roku. Film prezentowany był w tym roku w ramach festiwalu Millenium Docs Against Gravity, zdobył także nagrodę na festiwalu Sundance.