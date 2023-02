Dęblin. Ruszają zmiany przy dworcu. Najpierw chodnik i zatoka

Najbliższe okolice dęblińskiego dworca kolejowego od lat należą do najbardziej zaniedbanych części miasta. Sama ulica Dworcowa, jak i cały teren wokół niej, na czele ze stacją, to własność państwowa. Z tego powodu lokalne samorządy zainwestować w poprawę tej infrastruktury nie mogły. Burmistrz Dęblina, Beata Siedlecka jesienią 2021 roku o pomoc zwróciła się do szefa resortu infrastruktury, Andrzeja Adamczyka.

Inicjatywę poparł wtedy dowódca dęblińskiego garnizonu oraz komendant Lotniczej Akademii Wojskowej. W liście dęblinianie zwrócili się o interwencję w PKP, by spółka zajęła się poprawą estetyki okolic dworca, remontując m.in. ulice Dworcową i Kolejową. W lutym zeszłego roku prośbę tę ponowiono, tym razem kierując pisma, zarówno do ministra Adamczyka, jak i wicepremiera Jacka Sasina. Rozpoczęto również rozmowy pomiędzy miastem a samą spółką, czyli PKP S.A.

Pierwsze efekty tych starań pojawiły się pod koniec stycznia.

Na razie są dosyć skromne. Kolejowa spółka reprezentowana przez Krzysztofa Golubiewskiego podpisała umowę z firmą Poltor na remont zatoki i przystanku autobusowego na Dworcowej oraz budowę chodnika wzdłuż tej ulicy. Całe zadanie ma być gotowe w ciągu 6 tygodni. Zapłaci za nie PKP. Jego koszt wynosi ponad 300 tys. zł.

Zgodnie z uzgodnieniami, to pierwszy etap znacznie poważniejszych zmian, jakie czekają dęblińską stację oraz najbliższe otoczenie.

– Można powiedzieć, że PKP symbolicznie wbija dziś łopatę i rozpoczyna dużą inwestycję na terenie Dęblina – mówił Krzysztof Golubiewski.

Jak poinformował członek zarządu PKP, spółka pod koniec roku zamierza posiadać już gotowy projekt modernizacji dworca oraz pozwolenie na budowę. – Powstanie nowa droga z odwodnieniem i chodnikiem, nowe miejsca parkingowe, a sam dworzec zyska dawną świetność. Zostanie wymieniona stolarka, ogrzewanie, węzeł sanitarny i systemy informacji.

Przewidziano także nowe ciągi pieszo-jezdne, w tym utwardzenie drogi do wieży ciśnień. Przy odnowionym dworcu pojawią się też stojaki dla rowerów. Według PKP prace powinny zakończyć się w roku 2025. Jak zapewnia spółka, nowy dworzec „odzyska dawną świetność”.