Na koncie ma liczne kradzieże w powiecie ryckim. Trafił za kratki

Mężczyzna był poszukiwany za kradzieże na terenie powiatu ryckiego na Lubelszczyźnie oraz głogowskiego na Dolnym Śląsku. 27-latek miał ukraść samochód, elektronarzędzia, wyposażenie domu oraz pieniądze. Na jego trop wpadli policjanci z wydziału kryminalnego ryckiej komendy. Gdy ustalili jego adres, udali się na miejsce. Poszukiwany był w towarzystwie dwóch kolegów. Cała trójka nerwowo zareagowała na tę niezapowiedzianą wizytę, co tylko potwierdziło przypuszczenia mundurowych. Mieszkanie zostało przeszukane. W trakcie tych czynności policjanci znaleźli podejrzaną substancję. Badanie potwierdziło, że to amfetamina.

Mężczyzna, po którego przyszli kryminalni, usłyszał już zarzuty, w tym przywłaszczenia wypożyczonych elektronarzędzi wartych ok. 9 tys. zł oraz włamania do biura jednej z firm i kradzieży z niego sumy 5 tys. zł w gotówce. Te przestępstwa miały miejsce na terenie powiatu głogowskiego w maju i czerwcu bieżącego roku.

27-latek odpowie również za kradzież opla na terenie Dęblina, do którego doszło pod koniec sierpnia, a także za włamanie do niezamieszkałego domu w gminie Ryki, skąd zniknęło wyposażenie warte kilkaset złotych. Do listy prokurator dopisał posiadanie narkotyków.