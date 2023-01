Nowa hala, drogi i kanalizacja. Co planują w Rykach?

Nowy rok dla większości samorządów oznacza finansowe kłopoty. Dochody gmin spadają pociągając za sobą cięcia w wydatkach bieżących. Nie inaczej jest w Rykach, które przyjęły już budżet na 2023 rok. Samorządowcy miasta i gminy liczą na dochody rzędu 115,5 mln zł i planują wydatki na poziomie 128,5 mln zł. W zeszłym roku było to odpowiednio 128,5 mln zł i 146 mln zł. Nowy deficyt wyniesie ok. 13,8 mln zł. Budżetowa luka zostanie zasypana głównie wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz środkami z lokat. Jednocześnie, za sprawą rządowych dotacji, nie zabraknie pieniędzy na inwestycje. Pula na ten cel wynosi 41,2 mln zł. To prawie 30 procent więcej niż w zeszłym roku.

Oświata, śmieci i parkometry

Największą pozycją wśród wydatków bieżących jest oświata, która pochłonie 37 mln zł, z czego samo utrzymanie szkół podstawowych będzie kosztowało 22 mln zł. Drugie miejsce zajmuje administracja (9 mln zł), a trzecie gospodarka komunalna (6,6 mln zł). Na tę ostatnią sumę składa się m.in. wywóz śmieci (4,4 mln zł), oświetlenie (1,2 mln zł) i utrzymanie zieleni (102 tys. zł). Na transport Ryki wydadzą 5 mln zł, z czego 1,2 mln na utrzymanie dróg. Pomoc społeczna to wydatek rzędu 4,5 mln zł, kultura zabierze prawie 2 mln zł, a sport niecałe 400 tys. zł.

Największą pozycją w nowym budżecie są wydatki majątkowe, czyli wspomniane już inwestycje. W 2023 roku Ryki będą stawiały głównie na kanalizację, oświetlenie i remonty dróg. W planach jest choćby przebudowa ul. Kochanowskiego (2,1 mln zł), Piaskowej (980 tys. zł), remont drogi do Starego Bazanowa (3,1 mln zł), a także montaż nowych parkometrów (200 tys. zł) na starym mieście.

Nowa toaleta, siłownia i "Sobótki"

Na nowe oświetlenie LED przeznaczono ponad 3,6 mln zł. Dzięki tej sumie wymienione zostaną wszystkie stare lampy. Jeszcze więcej, ok. 12 mln zł trafi na budowę kanalizacji sanitarnej, która pojawi się m.in. na Myśliwskiej i Piaskowej. W planach są też nowe ujęcia wody i remont stacji uzdatniania (363 tys. zł). Ryki planują także wymianę pieca w Ratuszu (300 tys. zł), budowę miejskiej toalety publicznej (505 tys. zł) na rynku oraz zakup wyposażenia dla nowej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Warszawskiej (627 tys. zł). Nowy rok przyniesie również cały szereg drobnych inwestycji finansowanych z funduszy sołeckich, jak siłownia plenerowa przy Słowackiego, zakup quada dla strażaków z Leopoldowa oraz organizacja widowiska "Sobótki" nad rzeką Wieprz w Bobrownikach.

Nadrabianie zaszłości

– Cieszymy się z każdej nowej inwestycji, ale najbardziej z kanalizacji, bo jej brak był wieloletnią już zaszłością, którą uda nam się nadrobić. Jej budowa pozwoli przyspieszyć inne zadania podobnie jak równie oczekiwane przez mieszkańców remonty dróg – mówi Jarosław Żaczek, burmistrz Ryk. Za jedno z ważniejszych przedsięwzięć samorządowiec uznaje także wymianę oświetlenia, która przyczyni się do ograniczenia zużycia energii. Nowy rok mieszkańcom Ryk przyniesie też otwarcie budowanej od 2020 roku miejskiej hali sportowej. To wydarzenie zaplanowano na marzec.