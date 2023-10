Oszukiwali seniorów i wyłudzali pieniądze. Grozi im więzienie

Ostatnia z niedoszłych ofiar oszustów to 67-latka z powiatu ryckiego. Pod koniec września zadzwoniła do niej kobieta informując o tym, że jej konto kryptowalutowe warte ponad 26 tys. dolarów zostało zablokowane. Następnie podała jej fałszywy sposob odzyskania dostępu do tych środków. Ten miał polegać na pobranie i zainstalowanie telefonie aplikacji zdalnego pulpitu Any Desk (program umożliwia zdalne przejęcie kontroli nad urządzeniem). Seniorka polecenie wykonała. Następnym miało być przelanie kilku tysięcy złotych na podane konto. Tego już 67-latka nie zrobiła. Gdy zorientowała się, że rozmawia z naciągaczami, zerwała kontakt. O zdarzeniu powiadomiła policję.

Ryccy kryminalni tożsamości tajemniczej kobiety podającej się za pracownicę firmy obsługującej konta kryptowalutowe nie ustalili, ale wpadli na trop dwóch mężczyzn biorących udział w tym samym procederze. To 35 i 48 letni mieszkańcy powiatu ryckiego. Obydwaj przyznali się do winy podjęcia próby wyłudzenia od wspomnianej seniorki blisko 10 tys. zł. Zgodnie z ustaleniami policji, obydwaj odpowiadają za oszukiwanie innych osób na terenie całego kraju. Dwójka pokrzywdzonych przez ich działania straciła łącznie 25 tys. zł. Część tej sumy mundurowym udało się odzyskać.

Decyzją Sądu Rejonowego w Rykach starszy z zatrzymanych został aresztowany na trzy, a jego młodszy kompan na dwa miesiące. To członkowie większej grupy zajmującej się wyłudzeniami pieniędzy głównie od osób starszych. Za oszustwa obydu mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Jak informuje asp. szt. Agnieszka Marchlak z ryckiej policji, sprawa ma charakter rozwojowy.