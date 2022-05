Tak to się robi. Amerykanie kpią z Rosjan i pokazują most koło Dęblina

Zacznijmy jednak od przypomnienia, że w Polsce trwają międzynarodowe ćwiczenia wojskowe Defender 22. Mają być sprawdzianem ze współpracy armii różnych krajów. Żołnierze testują swoje umiejętności w wielu miejscach w Polsce, a jednym z nich są okolice Dęblina.

Tam właśnie armia ćwiczyła przeprawę przez Wisłę.

– Jednym z etapów ćwiczenia Defeneder Europe 22 jest pokonywanie szerokiej przeszkody wodnej. Na Wiśle w okolicach Dęblina, przeprawa została zorganizowana na dwóch osiach, na pierwszej został rozłożony most pontonowy przez polskie wojska inżynieryjne, a na drugiej osi zorganizowano Szwedzko - Amerykańską przeprawę promową, po której przeprawiają się wojska sojusznicze – kilka dni temu podano na oficjalnym profilu facebookowym manewrów.

Właśnie wspomniany most Amerykanom posłużył do obśmiania rosyjskiej armii. Rosjanie nieudolnie próbują pokonać rzekę Doniec. Na szczęście ukraińskie siły niszczą stawiany na nowo most pontonowy.

I tu wkraczają Amerykanie. Umieścili w sieci zdjęcie mostu z Dęblina i opisali sytuację jednoznacznie.

In case anyone was wondering what a successful "wet gap crossing" looks like, courtesy of the @USArmy's74th Multi-Role Bridge Company, deployed from Fort Hood, Texas, for #DefenderEurope 22, crossing the Vistula River in Poland, May 13. #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/YYkRa7L6Ln